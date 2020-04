Il Comune di Licata chiede aiuto per il comparto agricolo

Con una nota a firma del Sindaco, Giuseppe Galanti, e dell’assessore comunale all’agricoltura, Giuseppe Ripellino, indirizzata al Presidente della Regione Sicilia Nello Musumci, all’assessore regionale all’ agricoltura, Edgardo Bandiera, e all Presidente della Commissione Attività Produttive, Orazio Ragusa, l’Amministrazione comunale di Licata, dopo avere messo in risalto lo stato di crisi del comparto, ed in particolar modo sulla commercializzazione del Melone Cantalupo, ha chiesto l’adozione di interventi immediati per fronteggiare detta

In particolare si è chiesto alla Regione di intervenire “al fine di garantire un prezzo minimo equo e remunerativo alla produzione, con accordi, sotto la vigile e fattiva presenza delle Istituzioni, con tutti i soggetti della filiera, della grande distribuzione e dei consumatori.

Ed ancora – si legge nella nota – di mettere in campo interventi di sostegno, anche tramite campagne di marketing, del FRUTTO DI STAGIONE MELONE CANTALUPO DI LICATA, evidenziandone le caratteristiche organolettiche e qualitative, che i vostri tecnici riterranno di poter promuovere, per cercare di sostenere la domanda e la remuneratività e frenare gli effetti dovuti all’emergenza sanitaria”

E’ noto che nei territori comunali di Licata e Palma di Montechiaro, da decenni vengono coltivate orticole di particolare pregio qualitativo per la specificità del territorio e per le successive qualità organolettiche che le produzioni presentano. Al momento è già partita la raccolta del melone Cantalupo insieme a tutte le altre orticole.

Purtroppo, la presente pandemia derivante dal coronavirus dal COVID 19, ha provocato una condizione di estrema criticità, a carico di tutte le aziende agricole, che ingenti investimenti avevano messo in campo per la produzione di questo prodotto così particolare e caratteristico del territorio “Si stima – si legge ancora nella nota – che circa 1.500 ettari siano stati dedicati al melone, con produzione scalare dalla prima settimana di Aprile fino alla prima decade di Giugno. Gli impedimenti alla circolazione , giustamente, dovute alle varie ordinanze Regionali e Nazionali, unite alla ridotta capacità di conservazione , 5/8 giorni, del frutto stesso, stanno determinando prezzi al di sotto delle medie degli altri anni, nello stesso periodo . Quanto detto ci induce a pensare che, oltre alle cause indotte dalla pandemia, possano verificarsi fenomeni speculativi nelle contrattazioni in corso nei vari mercati. Va rimarcato che nel nostro territorio , il comparto agricolo ed il suo indotto, rappresentano il principale sostegno all’economia cittadina e rischiamo , senza seri ed immediati provvedimenti, di pagare un prezzo altissimo di natura socio-economica dalle imprevedibili e drammatiche conseguenze.