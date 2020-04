Il comune di Raffadali dona le mascherine all’Istituto penitenziario Pagliarelli

Oggi sono state ritirate dal direttore dott.ssa Francesca Vazzana e dal comandante di reparto commissario capo Giuseppe Rizzo dell’istituto penitenziario Pagliarelli di Palermo, un congruo numero di mascherine che sono state donate dal comune di Raffadali in segno di vicinanza al personale del corpo in particolare ai concittadini che giornalmente si recano in istituto per compiere il proprio compito istituzionale.

La consegna è avvenuta presso il Palazzo municipale di Raffadali, alla presenza del Sindaco Silvio Cuffaro, del vice Gattarello, dell’assessore Vella nonché di rappresentanti dell’ufficio comando Pagliarelli di Palermo.

Parole d’elogio sono state espresse dal Sindaco per il delicato e duro lavoro che le donne e gli uomini della penitenziaria svolgono quotidianamente ed in questo particolare momento.

I vertici dell’istituto palermitano hanno voluto ringraziare tutta la comunità raffadalese ed in particolare il Sindaco che da subito si è attivato per la donazione di mascherine che serviranno a tutelare la salute ai poliziotti penitenziari impegnati nei turni operativi