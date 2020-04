Pensioni, attiva anche ad Agrigento la convezione Poste e Carabinieri

Operativo ad Agrigento il servizio, previsto con la convenzione nazionale siglata tra le Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, che prevede per i pensionati di 75 anni ed oltre, facendone richiesta, di ricevere al proprio domicilio dai militari la somma di denaro corrispondente alla propria pensione senza doversi più recare preso gli sportelli postali. Questo in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e di distanziamento interpersonale. Per tutta la durata dell’emergenza Covid i pensionati che ne faranno richiesta, potranno delegare i Carabinieri alla consegna dell’ammontare della pensione in contanti, al domicilio.

Poste Italiane, in questo particolare periodo, ha rivolto anche un invito a tutti gli utenti affinchè si rechino negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili.