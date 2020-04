50enne viola la quarantena: accusato di delitto contro la salute pubblica

Durante i servizi di controlli del territorio gli agenti del Commissariato di Sciacca sanzionavano alcune persone perché venivano trovate all’esterno delle loro abitazioni senza un valido e giustificato motivo. In particolare, uno di essi veniva sanzionato poiché l’autovettura sulla quale viaggiava era priva di copertura assicurativa; il mezzo veniva posto sotto sequestro.

Un cinquantenne, da poco scarcerato e proveniente da altra città, come prescritto avrebbe dovuto rimanere in quarantana presso la propria abitazione, invece, veniva notato davanti ad un supermercato. All’uomo veniva contestato il delitto contro la salute pubblica e repentinamente veniva posto nuovamente in quarantena.