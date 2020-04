Canicattì, pasta e pane abbandonati gettati per strada: avviata indagine

In un momento di estrema difficoltà sanitaria, che ha ovviamente risvolti sociali ed economici, c’è chi ha ben pensato di abbandonare e gettare sul ciglio della strada, in via Foscolo a Canicattì, diversi pacchi di pasta e pane. A notare le derrate alimentari lasciate come se fossero rifiuti gli agenti della Polizia Locale di Canicattì che, rimuovendo il tutto, hanno anche dato via ad un’attività investigativa per risalire al responsabile di tale meschino gesto. Gli alimenti probabilmente vengono direttamente dal banco alimentare. Negli ultimi giorno oltre mille famiglie bisognose hanno fatto richiesta e ottenuto i buoni spesa.

