Donna uccisa e gettata in un dirupo, era scomparsa da casa

Il cadavere di una donna che era scomparsa due giorni fa da casa è stato ritrovato nelle campagne tra Casteldaccia e Ciminna, nel Palermitano.

Si tratta del corpo di Angela Maria Corona, di 47 anni, ritrovato lungo una strada provinciale. Sul posto i carabinieri e il medico legale.

Le indagini sono portate avanti dalla Procura di Termini Imerese.

A presentare la denuncia di scomparsa ieri era stato il compagno della donna.

Il corpo si trova in un dirupo nella strada provinciale 16 che collega Casteldaccia a Bagheria. Non è ancora chiaro come la vittima sia stata uccisa, il corpo infatti deve ancora essere recuperato. Gli inquirenti stanno indagando in tutte le direzioni, compresa quella di una lite in ambito familiare sfociata nel sangue.