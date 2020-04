Flusso di migranti, Musumeci: “nessuno pensa al virus”

“Troppi immigrati e nessuno pensa al virus. Siamo in piena emergenza, non possiamo rischiare anche un incontrollato flusso dall’Africa”. Cosi’, in un’intervista al quotidiano Libero, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla luce degli ultimi sbarchi sulle coste dell’isola.

“La posizione mia e del mio governo – sottolinea il Governatore – e’ chiara: riteniamo che l’unica soluzione possibile di fronte al paventato arrivo di migranti con sbarchi autonomi sia la quarantena su una apposita, idonea nave ormeggiata in rada. Ricevo allarmate telefonate da sindaci e cittadini che temono l’incontrollata gestione della presenza di centinaia di migranti, sul piano della prevenzione sanitaria”. “Avverto per intero il peso della mia responsabilita’ – aggiunge -. Abbiamo trovato in 24 ore una nave per 488 posti, dotata di protocolli sanitari e di tutte le autorizzazioni. Ma non sappiamo ancora cosa abbia deciso lo Stato dopo la nostra proposta. E cosi’ non va bene: la leale collaborazione non puo’ essere unilaterale. Il governo non perda altro tempo. Tra la mia gente c’e’ tanta tensione”. “Da uomo orgogliosamente di destra, prima ancora che da governatore, guardo al fenomeno migratorio sotto l’aspetto umanitario e organizzativo – prosegue Musumeci -. E ho sempre denunciato il cinismo dell’Ue e la sua incapacita’ a dimostrare di essere anche un ideale, un valore e non solo una lobby finanziaria. I migranti vanno fermati prima ancora di partire e l’Europa avrebbe dovuto gia’ da tempo prendere atto del fallimento della politica di cooperazione e di sviluppo con il continente africano”.