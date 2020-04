Follia nell’ennese, uccide a colpi di pistola il cane del vicino: arrestato

Follia a Barrafranca, in provincia di Enna, dove un uomo di trentatré anni ha ucciso con un colpo di pistola alla testa il cane del vicino di casa nel giorno di pasquetta. L’uomo, prima di allontanarsi, avrebbe anche minacciato il vicino di casa intimandogli di non raccontare quanto successo. I carabinieri, dopo varie ricerche, sono riusciti a rintracciare il 33enne che è stato arrestato e portato in carcere. Durante la perquisizione domiciliare, inoltre, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale in disposizione dell’uomo.

