La lettera di benvenuto del sindaco Ettore Di Ventura a S.E. M.R.Cocciufa

Inviata, dal sindaco Ettore Di Ventura, una lettera di benvenuto al nuovo Prefetto di Agrigento, dr.ssa M.R.Cocciufa. Nella nota, il Primo Cittadino di Canicattì, offre la propria collaborazione per tutte quelle attività utili a migliorare e risolvere le problematiche del territorio.

Di seguito il testo integrale della lettera:

Prot. N°. 15101 del 15 aprile 2020

A S.E. Prefetto Maria Rita Cocciufa

Agrigento

Pregiatissima Eccellenza

A nome dell’Amministrazione Comunale e della Città di Canicattì, desidero esprimerLe il mio più cordiale benvenuto quale rappresentante del Governo in Provincia di Agrigento.

Nel pieno e assoluto riconoscimento della fondamentale importanza che riveste il Suo ruolo, finalizzato a far sentire forte e pregnante la presenza dello Stato nel nostro territorio ovvero a garantire i valori della legalità, del dialogo e della imparzialità per il bene e l’interesse della Comunità, Le confermo la più totale e fattiva disponibilità a cooperare cercando di esserLe da supporto nell’affrontare e risolvere le tante complessità che ci coinvolgono.

È forte in me l’auspicio di un percorso improntato sulla piena collaborazione istituzionale, nella profonda convinzione che l’impegno congiunto sia fondamentale per raggiungere obiettivi comuni diretti, da un lato a valorizzare le straordinarie peculiarità delle nostre Comunità e del nostro Territorio, dall’altro a garantire ai Cittadini una convivenza sicura, armoniosa e produttiva.

Nell’augurarLe un brillante lavoro, voglia accogliere vivissime felicitazioni per il prestigioso incarico assegnatoLe e i miei più cordiali saluti.

Dal Palazzo di Città

Canicattì lì 15/04/2020

Il Sindaco

Avv.Ettore Di Ventura