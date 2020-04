Pillole di Mortorio, sui social la Settimana Santa Delia 2020

Bancheri, per la tenacia e la forza con cui sta lottando per la salvaguardia e la salute di tutti gli abitanti di Delia. Un affettuoso grazie a Riccardo Culmone, a Pierangelo Carvello e Diego Giordano per la produzione del filmato che presenta i momenti più salienti e suggestivi della Settimana Santa a Delia. Un lavoro fatto con impegno, passione e alta professionalità. Non siamo andati ‘in scena’ ma credo che nel cuore di tutti la Pasqua 2020 ha lasciato un segno che ci permetterà di fare del nostro meglio nei prossimi anni. Tutti, nel silenzio, abbiamo indossato le vesti del Cristo, di Pilato, di Caifas, dei discepoli, di Celidio. È il segno che ereditiamo da questa Pasqua. (…) Voglio ricordare, a nome mio personale e di tutto il Direttivo e i Soci, le persone che stanno ogni giorno in trincea: i medici, gli operatori sanitari, la Croce Rossa, la Protezione civile, la Caritas, la Guardia Forestale, gli agricoltori del nostro paese che hanno messo a disposizione i loro mezzi e il loro tempo per la disinfestazione del paese. E il ricordo cristiano per tutte le vittime del coronavirus”.