Quanto è importante scegliere lo slogan pubblicitario giusto?

Hai un’attività commerciale online e desideri pubblicizzarla attraverso l’adozione di uno o più slogan pubblicitari? Advertising online e slogan sono alcuni dei tasselli fondamentali di ogni strategia di marketing efficace. Tuttavia, per trovare lo slogan giusto, la maggior parte delle aziende più note è costretta ad investire ingenti somme di denaro. Il motivo? La comunicazione è una delle chiavi di volta del commercio online e trovare professionisti in grado di redarre frasi ad effetto, che sappiano resistere al tempo, non è affatto semplice.

Per limitare le spese e fornire slogan che possano rivelarsi utili al loro scopo, alcune aziende hanno deciso di mettere a disposizione strumenti ad hoc: se ti occorrono slogan pubblicitari da collegare ai tuoi prodotti o alla tua strategia di marketing, prova il generatore di slogan Shopify . È sufficiente inserire un termine che descriva la tua attività commerciale e otterrai fino a 1000 slogan gratuiti.

Resistere alla storia: la sfida di ogni slogan di successo



Roman Jakobson è passato alla storia anche grazie all’indimenticabile “I Like Ike”, lo slogan politico utilizzato per lanciare la campagna elettorale di Dwight Eisenhower (che all’epoca veniva affettuosamente chiamato Ike). Ancora oggi, questa frase viene citata tra gli esempi più brillanti di come debba essere forgiato uno slogan. In realtà, la costruzione di frasi e motti è un compito molto più arduo di quanto si possa credere. La loro forza sta nel fatto che, una volta superata la prova del tempo, possono imporsi perfino nel linguaggio comune. Basti pensare ad esempi celebri come “I Have a Dream” di Martin Luther King o “Make America Great Again” di Donald Trump, ma anche a claim quali “I’m lovin’ it” di MacDonald’s.

Il valore di uno slogan di successo



Esiste davvero la perfezione comunicativa? E soprattutto è possibile condensarla in una manciata di parole? Se in Italia utilizziamo slogan compositi, formati da più termini, negli Stati Uniti la regola d’oro impone di fermarsi a tre sole parole. Un esempio su tutti è quello offerto dalla Nike, “Just do It”. Ma qual è l’idea di fondo di questa ricetta?

Innanzitutto, la semplicità. Un payoff o un motto qualsiasi che usa pochi termini è molto più facile da ricordare (inutile dire quanto sia importante che un cliente, già fidelizzato o potenziale, tenga a mente un claim pubblicitario). Inoltre, è applicabile a qualsiasi supporto, che si tratti di un banner, un poster o una schermata video

Un motto breve sa trasformarsi esso stesso in un brand. Ogni payoff corto, facile da pronunciare e in grado di rappresentare al meglio le caratteristiche di un prodotto o di un marchio finisce per diventare a sua volta un brand, un’alternativa al logo aziendale, una sorta di avatar impossibile da confondere. Il “Just do It” della Nike ha acquisito una tale potenza da valicare i confini linguistici (non viene mai tradotto in altre lingue) e semantici (ormai è a tutti gli effetti un logo alternativo all’altrettanto celebre baffo della multinazionale americana)