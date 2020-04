Travolse e uccise turista a Lampedusa: 24enne ai domiciliari

Il giudice del Tribunale di Agrigento Alfonso Pinto, accogliendo l’istanza dell’avvocato Monica Malogioglio, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 24enne accusato di omicidio stradale.

La vicenda riguarda la morte della turista e sindacalista Caaf-Cgil Fulvia Morando, 49 anni, originaria di Pinerolo, travolta e uccisa a Lampedusa dove era appena arrivata per trascorrere le vacanze estive.

La donna, in compagnia di un collega, era uscita dal residence dove alloggiava per fare la prima passeggiata in centro: mentre camminava è stata investita da un piccolo fuoristrada Suzuki Santana ed è finita contro un muretto. Era arrivata sull’isola la sera prima dell’incidente mortale.

Il 24enne, risultato sprovvisto di patente e anche positivo all’alcol test, fu immediatamente arrestato e posto agli arresti domiciliari. Misura che fu poi aggravata e sostituita con la detenzione in carcere. Oggi, ritenute affievolite le esigenze cautelari, il giovane è tornato ai domiciliari.