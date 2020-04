Assovini Sicilia, l’iniziativa solidale e il rinvio di Sicilia en Primeur al 2021

L’Associazione siciliana che riunisce 90 aziende vitivinicole dell’isola devolverà 20.000 euro in favore della Comunità di Sant’Egidio e della Croce Rossa Italiana su scala locale.

Quella di Assovini Sicilia è una realtà che fin dalla sua costituzione si è sempre distinta per l’impegno in iniziative di solidarietà e in progetti di sviluppo sul territorio. Si tratta di una realtà che riunisce 90 aziende rappresentanti di grandi, medie e piccole realtà produttive, ed esprime le cantine più importanti dell’isola. Le aziende sono accomunate da tre elementi: il controllo totale della filiera vitivinicola, dal vigneto alla bottiglia; la produzione di vino di qualità imbottigliato; la visione internazionale del mercato.

Di fronte al difficile momento che il Paese sta attraversando a causa del diffondersi dell’epidemia, il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, aderendo alle istanze provenienti dai suoi iscritti, ha deciso di attivarsi in prima persona per contribuire in modo concreto a supportare coloro che stanno offrendo un aiuto in questo momento di grande sofferenza.

È stato, quindi, deliberato di devolvere la somma di 20.000 euro alla Comunità di Sant’Egidio e alla Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo per sostenere la lotta al Covid-19. Si tratta di due realtà che da sempre sono impegnate ad offrire assistenza verso le fasce più deboli della società. La Comunità di Sant’Egidio infatti, nella sede palermitana, è da anni impegnata nella cura delle persone senza fissa dimora, mentre la Croce Rossa Italiana, Comitato di Palermo, sta svolgendo in queste ore un lavoro fondamentale per garantire l’acquisto di beni di prima necessità.

L’Associazione ha, inoltre, deciso di rinviare al 2021 l’evento Sicilia en Primeur, la manifestazione promossa da Assovini Sicilia che da 17 anni riunisce nel mese di maggio un centinaio di giornalisti provenienti da tutto il mondo. L’Associazione ha tuttavia deciso di coinvolgere virtualmente la stampa italiana e estera che sarebbe stata presente alla kermesse attraverso una diretta Facebook prevista nei giorni di martedì 12 maggio 2020 ore 16.00 per Italia/EU e USA e mercoledì 13 maggio 2020 ore 09.00 per ASIA – INDIA durante le quali Assovini Sicilia avrà modo di portare i suoi saluti e presentare i dati sull’andamento vendemmiale 2019.