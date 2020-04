Coronavirus, un solo caso in più in provincia: aumentano le guarigioni

C’è un solo caso accertato in più di Coronavirus, rispetto alla giornata di ieri, in provincia di Agrigento. Si tratta del contagio di Realmonte annunciato nella tarda mattinata dal primo cittadino Calogero Zicari. Nuovo bollettino dell’Asp di Agrigento che ha diffuso il report relativo al 16 aprile. Sono 112 i casi positivi su un totale di 2803 tamponi eseguiti. Aumentano le guarigioni nell’agrigentino (Menfi, Favara e Porto Empedocle) e diminuiscono anche i ricoveri in ospedale con le dimissioni di un paziente dal nosocomio di Caltanissetta. Buone notizie sicuramente ma il dato non deve far abbassare la guardia in provincia di Agrigento.

Undici i pazienti positivi ricoverati in ospedale: quattro a Caltanissetta, due a Partinico e uno rispettivamente a Messina, Marsala, Enna e Caltagirone e Palermo. Quattro i soggetti dimessi e che dovranno effettuare la quarantena mentre 67 sono le persone in quarantena obbligatoria. Venti le guarigioni.

Questi i dati comune per comune forniti dall’Asp: Agrigento (13); Aragona (1); Caltabellotta (1); Camastra (1); Campobello di Licata (6); Canicattì (6); Favara (4); Lampedusa (1); Licata (8); Menfi (12); Montallegro (1); Naro (1); Palma di Montechiaro (9); Porto Empedocle (6); Raffadali (3); Ravanusa (3); Realmonte (1);Ribera (8); Santa Margherita Belice (3); Sciacca (23); Siculiana (1).

Per l’Asp di Agrigento i casi a Campobello di Licata sono sempre 6 mentre per il primo cittadino Picone sono 5. Il sindaco di Ravanusa conta 4 casi di Coronavirus nel suo paese mentre per l’Asp di Agrigento sono 3.