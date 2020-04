Elisa Interlandi: ha vinto la C.I.D.E.C. ha vinto la Sanità che merita di contribuire

La C.I.D.E.C. Federazione Sanità esprime profonda soddisfazione per la recente direttiva dell’Assessore Ruggero Razza per affrontare l’emergenza COVID-19, con il coinvolgimento dei Laboratori di Analisi Cliniche, accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale.

Infatti, nelle scorse settimane a seguito di una intensa e proficua interlocuzione con l’assessore e gli uffici regionali avevamo manifestato l’interesse e la disponibilità della categoria a collaborare sull’attività di prevenzione, accertamento e monitoraggio dell’epidemia del virus, sia con i tamponi che con i test sierologici. Tutto ciò, gratifica noi come C.I.D.E.C. e tutta la categoria dei medici e dei biologici, con i propri laboratori di analisi presenti in modo capillare sull’intero territorio regionale, coerentemente alle disposizioni del Ministero della Salute e del parere positivo del Comitato Scientifico Regionale, sulla scorta delle ricerche in materia a livello mondiale.

L’assessorato ha autorizzato l’utilizzo dei test sierologici, oltre i tamponi rino-faringei, incrementando il numero dei laboratori dedicati.

Le Istituzioni confermano la fiducia riposta con un intervento incisivo ed esaustivo.

Il coordinamento C.I.D.E.C., è in fase esecutiva, è in pieno regime operativo per consentire ai Laboratori di Analisi Cliniche di fornire alla comunità siciliana quell’indispensabile e sospirato servizio pubblico-privato, finalizzato a far riacquistare la meritata serenità familiare e fiducia nel Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del consolidato diritto alla salute del cittadino e dei doveri delle strutture convenzionate di fornire servizi di qualità, nell’ ambito della libertà organizzativa d’impresa.

È la Vittoria dell’Onestà Professionale della Sanità!