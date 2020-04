Eseguiti tamponi direttamente in auto all’ospedale di Agrigento

Sono stati circa una cinquantina i tamponi effettuati nelle scorse ore a persone che, rientrate dal nord nella provincia di Agrigento, si sono recate direttamente all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento – ma senza scendere mai dall’abitacolo dell’auto – per eseguire il test. Una coda di auto di gente proveniente dall’hinterland agrigentino ha atteso il proprio turno, dotati di tutti i dispostivi di protezione, per poter sottoporsi al tampone. Una procedura che permette ai sanitari di lavorare in sicurezza e non creare promiscuità. I risultati dei test sono attesi nelle prossime ore.

