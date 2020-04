Protezione Civile: proseguita la distribuzione di beni di prima necessità ai Comuni

E’ proseguita anche oggi, alla ripresa dell’attività lavorativa, la consegna di derrate alimentari da parte dello staff della Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ai Centri operativi Comunali, da destinare alle famiglie in difficoltà economica. Stamani due mezzi del Libero Consorzio hanno effettuato consegne ai Comuni di Alessandria della Rocca, Cammarata, Campobello di Licata, Lucca Sicula, Naro, Racalmuto, Ribera e Santa Margherita Belice, con la collaborazione di volontari di associazioni di protezione civile e grazie alle donazioni della Fondazione “Agireinsieme” e dell’Associazione dei Dipendenti “Paolo Palmisano” del Libero Consorzio.

Un’altra consegna di beni di prima necessità sarà effettuata al Comune di Lampedusa, ed ovviamente anche a tutti quei Comuni che ne faranno ulteriore richiesta. Notevole l’impegno in questi giorni del personale di Protezione Civile per far fronte alle numerose richieste e segnalazioni di famiglie in grave difficoltà a causa di un’emergenza che ha toccato duramente tutti i settori della nostra economia. Rimane valido l’invito lanciato nei giorni scorsi dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio dr. Di Pisa a tutti quei cittadini in grado di supportare ulteriormente questa distribuzione di beni di prima necessità e per rafforzare la solidarietà nei confronti di quanti si trovano in gravissima difficoltà.

Si ricorda il numero telefonico per le emergenze: 3336141869 dell’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio, al quale si possono rivolgere tutti coloro che vorranno effettuare ulteriori donazioni (solo beni di prima necessità e derrate non deperibili).