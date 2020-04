Rientri dopo il 14 marzo: tamponi negativi a Bivona

“Buone notizie arrivano dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento. Sono risultati NEGATIVI gli esiti dei primi SETTE TAMPONI effettuati sui nostri concittadini rientrati a Bivona in data successiva al 14 marzo 2020, così come disposto dall’ordinanza n. 7/2020 del Presidente della Regione Siciliana.

Continuiamo a RIMANERE A CASA, non vanifichiamo i sacrifici fatti. INSIEME NE USCIREMO VINCITORI! ” A darne notizia il sindaco Milko Cinà.

