161 tamponi in più ma nessun nuovo contagio in provincia di Agrigento

Buone notizie dalla provincia di Agrigento in tema di Coronavirus dove nella giornata di oggi non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Asp di Agrigento, in riferimento alla giornata del 17 aprile, nessun nuovo contagio è stato riscontrato sebbene siano stati effettuati 161 tamponi in più rispetto a ieri. I contagi restano fermi a 112. Aumentano, invece, di sette unità le guarigioni nell’agrigentino con ben tre guariti registrati soltanto nel paese di Menfi nella giornata di oggi. In totale le persone guarite sono 27.

Buone notizie che però non devono far abbassare la guardia. Il dato, piuttosto, deve essere interpretato come conseguenza al rispetto delle norme e regole imposte, al distanziamento sociale che, numeri alla mano, sta pagando. La battaglia però non è ancora finita.

Undici i pazienti positivi ricoverati in ospedale: quattro a Caltanissetta, due a Partinico e uno rispettivamente a Messina, Marsala, Enna e Caltagirone e Palermo. Quattro i soggetti dimessi e che dovranno effettuare la quarantena mentre 60 sono le persone in quarantena obbligatoria.

Questi i dati comune per comune forniti dall’Asp: Agrigento (13); Aragona (1); Caltabellotta (1); Camastra (1); Campobello di Licata (6); Canicattì (6); Favara (4); Lampedusa (1); Licata (8); Menfi (12); Montallegro (1); Naro (1); Palma di Montechiaro (9); Porto Empedocle (6); Raffadali (3); Ravanusa (3); Realmonte (1);Ribera (8); Santa Margherita Belice (3); Sciacca (23); Siculiana (1).

Per l’Asp di Agrigento i casi a Campobello di Licata sono sempre 6 mentre per il primo cittadino Picone sono 5. Il sindaco di Ravanusa conta 4 casi di Coronavirus nel suo paese mentre per l’Asp di Agrigento sono 3.