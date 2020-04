Campobello di Licata, servizio pattugliamento della Municipale

Impegno di spesa del Comune per autorizzare la Polizia municipale ad effettuare il servizio di pattugliamento e di ordine pubblico per il rispetto le varie delle disposizioni governative per l’emergenza coronavirus Covid – 19. Si legge nel provvedimento dirigenziale che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanzianti di cassa e regole del patto di stabilità interno. Lo stesso provvedimento è stato trasmesso, fra gli altri, al sindaco e al segretario comunale.

Giovanni Blanda