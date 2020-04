Coronavirus, guarito cardiologo dell’ospedale di Agrigento: “Un pensiero a chi non è stato fortunato come me”

Una buona notizia giunge direttamente da Agrigento dove aumenta il numero delle guarigione in tema di Coronavirus. L’ultimo, in ordine di tempo, è il cardiologo Diego Milazzo, tra i primi ad essere risultato positivo al Covid-19 nella città dei Templi. “Grazie a Dio è finita.. dopo 27 giorni di isolamento e i tamponi di controlli previsti negativi, sono stato dichiarato guarito ed autorizzato a tornare a casa mia.” scrive sui social lo stesso medico del reparto di emodinamica.

Lo scrive lo stesso medico su Facebook annunciando la bellissima notizia: “Sono molto provato, non solo fisicamente, e mi perdonerete se non mi sento di dire altro. Vi ringrazio tutti per la solidarietà, le preghiere, i messaggi e le telefonate che in questo mese di malessere, solitudine e paura mi hanno aiutato tantissimo”.

Il cardiologo prosegue: “Il mio pensiero in questo momento va alle centinaia di colleghi e personale sanitario in genere che non sono stati così fortunati da poter tornare a riabbracciare i loro figli, non dobbiamo dimenticarli mai. Un grande abbraccio a tutti voi” ha concluso.