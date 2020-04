Licata, code e assembramenti davanti il bancomat: intervento dei Carabinieri

Code e assembramenti davanti il bancomat e gli uffici dell’Unicredit in Corso Umberto, a Licata. Scene incredibili che hanno, per forza di cose, richiamato l’attenzione dei carabinieri della locale stazione che sono dovuti intervenire in seguito alle segnalazioni degli stessi operatori dell’ufficio di credito. Non è tollerabile, in una situazione di estrema emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, assistere a scene di questo tipo dove assembramenti e code possono rappresentare una grave situazione di pericolo per le stesse persone che le creano ma anche per i dipendenti della stessa banca.

loading..