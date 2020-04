Ostensione della Sindone anche ad Agrigento

In occasione della ostensione della Sindone a Torino per la speciale preghiera per la pandemia anche nella Cattedrale di Agrigento sarà fatta l’ostensione, da domenica 19 aprile (domenica della Misericordia), della Sindone reliquia del santo sepolcro di mons. Rhini.

La Sindone sarà collocata nel Battistero della Basilica luogo della nascita alla fede.

“Sarà un’occasione per fare memoria della risurrezione – dice don Giuseppe Pontillo, parroco della Cattedrale – e un invito alla preghiera per il superamento della pandemia”.