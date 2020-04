Rientrati dopo il 14 marzo, tamponi negativi a Cammarata

“Tutti i tamponi effettuati a Cammarata ai soggetti rientrati al 14 Marzo sono risultati tutti Negativi”. A darne notizia il primo cittadino Vincenzo Giambrone.

“Ad oggi non si registra nessun caso positivo di Covid-19 e sono solo 10 le persone in isolamento fiduciario. Continuate, esorta il primo cittadino, a stare a casa e a rispettare tutte le misure per evitare il contagio”.