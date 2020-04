La parrocchia di Sant’Ernesto avvia raccolta fondi per donare ventilatore polmonare all’ospedale Cervello di Palermo

La parrocchia di Sant’Ernesto a Palermo in occasione dell’emergenza COVID-19 al fine di rispondere alle numerose sollecitazioni dei parrocchiani lancia una raccolta fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare presso-volumetrico modello “Lifevent EV02” da donare al presidio ospedaliero Vincenzo Cervello di Palermo.

“Anche se i locali parrocchiali sono chiusi l’attività caritativa in queste settimane di emergenza prosegue”. È quanto afferma il parroco di sant’Ernesto a Palermo don Carmelo Vicari nel proporre l’iniziativa avviata per donare il ventilatore polmonare all’ospedale Cervello.

“Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza chieste a tutti – prosegue – in queste settimane abbiamo proseguito a sostenere le famiglie bisognose, per altro in aumento, con la consegna di beni alimentari. Siamo anche in stretto rapporto con il Comune per supportare quanto finora ci è stato richiesto”.

“L’iniziativa del ventilatore polmonare – spiega – è sorta tra i parrocchiani. L’ho accolta anch’io con favore. Abbiamo convocato una apposita riunione per via telematica e il consenso è aumentato e si sta diffondendo già nei primi giorni di lancio. Sono fiducioso che possa concludersi velocemente e positivamente”.

Si può aderire all’iniziativa in due modi:

Attraverso un bonifico bancario sul conto corrente di BANCA INTESA PALERMO intestato a “Parrocchia Sant’Ernesto”

IT41J0306904604100000004747 CAUSALE: RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE (MODALITÀ’ PREFERITA);

Oppure versando la somma in contanti nelle mani dei sacerdoti presenti in parrocchia.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 091/6822450