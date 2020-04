La Protezione Civile consegna materiale scolastico al carcere “Di Lorenzo”

Continua su diversi fronti l’attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nell’emergenza Covid-19. Stamani infatti, su richiesta del dirigente scolastico dell’I.P.S.S. per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Gaspare Ambrosini” di Favara, il personale dell’Ufficio di Protezione Civile ha ritirato dall’istituto il materiale scolastico da consegnare agli studenti dell’istituto ristretti nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa. Lo staff coordinato dal funzionario responsabile dr. Marzio Tuttolomondo ha successivamente consegnato il materiale alla sede distaccata dell’Istituto all’interno della stessa casa circondariale. Una nota di ringraziamento è stata inviata al Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio dalla dirigente dell’Istituto Ambrosini, dott.ssa Milena Siracusa, che ha sottolineato la serietà e tempestività della risposta da parte del Gruppo.

“Garantire l’attività didattica agli studenti ristretti del nostro Istituto – ha scritto la dirigente – rappresenta, in queste situazioni, a maggior ragione un dovere istituzionale per la Repubblica, per garantire l’esercizio di un diritto costituzionalmente assicurato per i nostri corsisti ristretti. In piena emergenza occasioni come questa sono la testimonianza che nel momento del bisogno il nostro Paese manifesta le sue migliori qualità in solidarietà ed unità d’azione”.