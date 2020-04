La Sicilia allenta le misure anti Covid19, arriva l’attesa nuova ordinanza di Musumeci

Via libera alla corsetta per gli sportivi purchè rimanendo nei pressi della propria abitazione, sì anche alle brevi passeggiate con l’accompagnatore per i disabili e poi ancora altre piccole libertà come consentire la cura dell’orto o riaprire alle consegne di cibo la domenica e i festivi.

Arriva in serata l‘attesa nuova ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci che dopo aver ricevuto le indicazioni del Comitato tecnico scientifico riunito ad oltranza per due giorni si decide ad allentare un po’ la presa delle misure anti contagio.

Si tratta di piccoli spazi di libertà assunti sempre con grande prudenza. “Mantengo la promessa, l’impegno che avevo assunto con i siciliani, dice Musumeci – e lo faccio consapevole che ci siamo comportati bene. Abbiamo dato un grande esempio di civismo rispettando le misure, tranne che per qualche manipolo di incoscienti, e questo ci permette oggi di allentare un po’ le misure”.

Di fatto la nuova ordinanza permette, dunque, la corsa all’area aperta per gli sportivi purchè fatta da soli e nei pressi della propria abitazione. Via libera alle brevi passeggiate per i disabili con un accompagnatore.Per venire incontro a chi ha patologie che necessitano di movimento una apertura alle brevi uscite di casa sempre nei pressi dell’abitazione.

La nuova ordinanza permette anche di ritornare a prendersi cura dell’orto. Da comprendere se solo nei pressi di casa o anche nelle seconde abitazioni come suggerito, invece, a livello nazionale. Via libera agli interventi destinati a diserbare e a predisporre le vie tagliafuoco negli appezzamenti di terreno in vista dell’arrivo della stagione calda. Manutenzioni che vanno fatte per evitare problemi ben gravi.

Il Presidente Musumeci revoca, anche, la precedente decisione di imporre lo stop alle consegne di cibo a domicilio nelle giornate festive e domenicali. Da domani si potrà tornare alle consegne come richiesto da tutte le associazioni di categoria.

Come dalle indiscrezioni circolate, inoltre, via libera ai gestori degli stabilimenti balneari per gli interventi di manutenzione e per la pulizia delle spiagge in modo da farsi trovare pronti quando si potrà aprire alla stagione balneare che, in base alle previsioni, potrebbe partire a luglio, dunque in ritardo ma non del tutto bloccata.

Resta, invece, il blocco al trasporto sullo Stretto di Messina “La Sicilia resta chiusa rispetto al resto del Paese dice Musumeci – solo aggiungiamo una corsa in più di traghetti sullo Stretto. Passiamo a 5 corse al giorno per evitare disagi ai pendolari che sono soprattutto rappresentati da personale sanitario”.

Ecco tutte le novità.

Manutenzione e conduzione di terreni e aree verdi

È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari e ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. L’uscita nell’ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato, è consentita una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare, ovvero a un soggetto delegato. È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività sono consentite solo nei giorni feriali.

Disposizioni in favore delle persone con disabilità

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere un’uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione.

Attività motoria e jogging

Saranno consentite le attività, così come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Disposizioni in “zona rossa”

Nei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati resta in vigore la “zona rossa”, ma sarà consentito il transito in entrata e per garantire le attività necessarie alla cura e all’allevamento degli animali, nonché per le attività, imprenditoriali e non, in quanto connesse al ciclo biologico delle piante, anche per il sostentamento familiare.

Consegne a domicilio

È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del primo maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. È, tuttavia, consentito, anche nei festivi, il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Stabilimenti balneari

È consentita l’attività di manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale e ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori.

Disposizioni sanitarie

Restano invariate le disposizioni di obbligo di quarantena per tutti coloro che arrivano in Sicilia e per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare.

Stretto di Messina

I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina dovranno compilare un modulo (allegato all’ordinanza) e trasmetterlo al dipartimento regionale della Protezione civile per avere il “visto” di autorizzazione. Esso dovrà essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo per rendere più agevole il transito dei pendolari. I relativi controlli saranno previsti dalla prima corsa del 22 aprile. Restano in vigore le disposizioni relative al controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri.