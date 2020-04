Muore un bimbo di 3 anni, è rimasto incastrato nel cordino della tenda

Tragedia la scorsa notte a Monreale (Pa) attorno all’una in via Dante. Un bimbo di tre anni è morto mentre stava giocando nella sua stanza in circostanze che dovranno essere chiarite da una indagine che spieghi lo svolgersi degli eventi.

Il piccolo era in casa con la mamma e il papà. Doveva essere a letto, ma, probabilmente all’insaputa dei genitori, stava giocando in stanza quando, per cause in corso di accertamento, sembra sia salito su un tavolo dal quale sarebbe poi scivolato finendo contro una mensola di marmo e perdendo i sensi. La tragedia si sarebbe consumata perché, cadendo, ilo bambino sarebbe rimasto incastrato con il cordino della tenda della stanza.

I genitori in quel momento stavano guardando la tv come accadeva spesso la sera e non si sarebbero accorti di nulla.E’ stato il padre, dopo qualche minuto, a trovare il suo piccolo svenuto per terra. Immediatamente scattava la chiamata al 118 per richiedere un soccorso urgente. Soccorsi che sono arrivati nell’abitazione della tragedia insieme ai carabinieri della compagnia di Monreale.

I sanitari, però, hanno solo potuto constatare la morte del piccolo. I medici hanno comunque tentato di tutto per rianimarlo ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri hanno immediatamente ascoltato i genitori per ricostruire quanto successo. La prima ricostruzione, però, dovrà essere ulteriormente verificata. Il pm di turno ha comunque disposto la restituzione della salma del piccolo ai genitori. Sono in corso indagini per accertare eventuali responsabilità nella tragedia che ha portato alla morte del bambino.

Infinito il dolore di parenti, amici e semplici conoscenti per una tragedia immane che nessuno riesce a spiegarsi. Dolore che viene espresso in mille modi anche sui social network infarciti di commenti, di dispiacere, di ricordi, di lutto. per tutti coloro i quali sentono did over esprimere un pensiero è andato in cielo un angioletto