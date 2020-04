Per il secondo giorno consecutivo nessun contagio in provincia di Agrigento

Ancora buone notizie dall’Asp di Agrigento che ha diffuso in serata il consueto report in tema di coronavirus nella nostra provincia. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di Coronavirus nell’agrigentino con il numero dei contagi che rimane fermo a 112 anche se i tamponi effettuati oggi sono soltanto 43 in più rispetto a ieri. Secondo la Regione Siciliana, che ha diffuso un report nel pomeriggio, i casi sarebbero 129 da due giorni. Aumentano ancora le guarigioni che passano da 27 a 32.

Ancora una volta bisogna analizzare il dato con fiducia ma non lasciarsi prendere da facili entusiasmi e abbassare la guardia. In tal senso bisogna riscontrare con rammarico un aumento del “traffico” per le vie di Agrigento e non soltanto. Sebbene i numeri ci dicano che il distanziamento sociale e il comportamento di grande responsabilità degli agrigentini stiano portando i frutti sperati è altrettanto vero che un rilassamento generale potrebbe causare danni e vanificare quanto di buono fatto fino ad oggi.

Undici i pazienti positivi ricoverati in ospedale: quattro a Caltanissetta, due a Partinico e uno rispettivamente a Messina, Marsala, Enna e Caltagirone e Palermo. Quattro i soggetti dimessi e che dovranno effettuare la quarantena mentre 55 (cinque in meno rispetto a ieri) sono le persone in quarantena obbligatoria.

Questi i dati comune per comune forniti dall’Asp: Agrigento (13); Aragona (1); Caltabellotta (1); Camastra (1); Campobello di Licata (6); Canicattì (6); Favara (4); Lampedusa (1); Licata (8); Menfi (12); Montallegro (1); Naro (1); Palma di Montechiaro (9); Porto Empedocle (6); Raffadali (3); Ravanusa (3); Realmonte (1);Ribera (8); Santa Margherita Belice (3); Sciacca (23); Siculiana (1).