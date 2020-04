Ravanusa, preso con 300g cocaina: arresto convalidato e sospeso il reddito di cittadinanza

Il gip del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella ha convalidato l’arresto dell’uomo di 52 anni di Ravanusa, arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. L’uomo è stato trovato in possesso di 29 dosi di cocaina per un peso complessivo di quasi 300 grammi e due flaconi di metadone. Il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari e, per effetto dell’arresto, ha anche disposto la revoca del reddito di cittadinanza che l’uomo percepiva. L’indagato è difeso dagli avvocato Salvatore Manganello e Salvatore Loggia.



