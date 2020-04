Come ripartire dopo l’epidemia? La Camera di Commercio lo spiega con corsi online gratuiti

La Camera di Commercio Palermo Enna supporta le proprie aziende con il servizio di formazione alle imprese attraverso “webinar”, seminari on line, con il Punto Impresa Digitale. Per tutto il mese di aprile la Camera di Commercio porterà avanti il progetto “Pid To Connect” che nasce dalla volontà di mettere in contatto le imprese iscritte delle provincie di Palermo ed Enna, con esperti del mondo digital e non solo, sia del panorama italiano che internazionale.“Voglio ricordare – dice il presidente Alessandro Albanese – che la Camera di Commercio di Palermo Enna, tramite il Punto Impresa Digitale, oltre alla formazione offre alle imprese anche un servizio di supporto 1.1 gratuito su strumenti e tecnologie abilitanti Impresa 4.0 e digital marketing. In questo momento di grande difficoltà, in cui tantissime aziende stanno vivendo una crisi certamente senza precedenti, gli strumenti che ci fornisce il web e la moderna tecnologia sono utilissimi per cercare nuovi canali di business”, conclude Albanese.

