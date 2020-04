Crolla il mercato delle auto usate in Sicilia: ad Agrigento -55,5%

Crolla in Sicilia il mercato delle auto usate. Nel mese di marzo i passaggi di proprieta’ sono calati del -55,4%. Tra le province Ragusa ha registrato -50,6%, Catania -54,4%, Caltanissetta -54,5%, Palermo -54,5%, Agrigento -55,5%, Siracusa -55,7%, Trapani -57,4%, Messina -58,5%, Enna -63,8%. In attesa della prossima fase di riaperture graduali ipotizzate dal Governo per l’emergenza Covid-19, gli imprenditori del settore si interrogano sul futuro dell’automobile per capire se e come cambieranno le intenzioni di acquisto. Il Centro Studi di AutoScout24 (www.autoscout24.it), il principale sito in Europa di annunci di auto e moto, ha cosi’ coinvolto i propri utenti da cui sono emersi alcuni segnali positivi: tra chi aveva intenzione di acquistare un’auto di seconda mano prima dell’inizio dell’emergenza, solo il 3% afferma di aver cambiato idea e di non volerlo piu’ fare, principalmente per il timore di avere un calo del proprio reddito o di perdere il lavoro. La maggior parte (82%), invece, sta valutando di procedere gia’ in questa fase on-line o a distanza (11%) o ha solo rimandato l’acquisto ai prossimi mesi, non appena la situazione si stabilizzera’ (71%).

