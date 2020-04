Donna all’ottavo mese di gravidanza a cena con amici, scattano le sanzioni

Avrebbe accettato l’invito a cena dei suoi amici una donna che all’ottavo mese di gravidanza. Non avrebbe dato molto peso alle misure di sicurezza, emanate dal Governo nazionale e dalla Presidenza della Regione, per evitare il rischio di contagio da Covid19.

E pazienza se è quasi arrivata a ridosso del parto, evidentemente non avrebbe avuto alcuna paura per se e per il figlio ma gli agenti di polizia, hanno fermato, a Pachino, la donna, insieme ad altre 4 persone: sono stati tutti sanzionati per violazioni delle misure anti coronavirus. A Lentini, invece, i poliziotti hanno multato un uomo di 34 anni trovato in giro per la città e quando è stato sentito dagli inquirenti avrebbe detto che stava per recarsi dalla fidanzata.

“Gli agenti del Commissariato di polizia di Lentini hanno controllato, nei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, 34 attività commerciali, risultate tutte in regola con le vigenti norme in materia di contenimento sanitario” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.