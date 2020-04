Il boss Giuseppe Falsone chiede revoca del 41bis

Dopo il “successo” ottenuto con la decisione della quarta sezione penale della Corte d’Appello di Palermo non accogliere la richiesta avanzata dalla Procura Generale di rideterminare il periodo di isolamento diurno nei suoi confronti, il boss ergastolano Giuseppe Falsone, ex capo di Cosa Nostra agrigentina, arrestato nel 2010 dopo una lunga latitanza a Marsiglia, attende l’udienza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, prevista per il prossimo 21 maggio.

Falsone, su cui rimane, dunque, la precedente decisione della Corte – divenuta irrevocabile nell’ottobre 2004 – di disporre, insieme alla pena dell’ergastolo, l’isolamento diurno per la durata di un anno e mezzo, ha chiesto, attraverso il suo legale, l’avvocato Angela Porcello, l’annullamento del 41bis, il cosidetto “carcere duro per i mafiosi”.

Giuseppe Falsone finì in manette il 25 giugno del 2010 a Marsiglia, in Francia, quando latitante da anni e quando erano considerato dagli inquirenti il numero uno di cosa nostra agrigentina.

Era in Francia, a Marsiglia, quando fu stato arrestato dalla Squadra mobile di Agrigento, insieme a quella di Palermo, coordinate dal Servizio centrale operativo (Sco). Giuseppe Falsone, era inserito nell’elenco del ministero dell’Interno dei 30 latitanti più pericolosi, è considerato il capo mafia della provincia di Agrigento, molto vicino a Bernardo Provenzano.

Al momento dell’arresto Falsone era irriconoscibile, più magro e con il viso ritoccato dalla chirurgia plastica facciale. Il boss ha negato di essere il superlatitante ma le impronte digitali lo hanno incastrato. I poliziotti gli hanno trovato una carta di identità francese con un nome italiano che corrisponde a una persona ritenuta dagli investigatori un fiancheggiatore. A Marsiglia Giuseppe Falsone stava cercando di aprire un’impresa edile. Al momento del suo arresto stava rientrando in casa in un quartiere nei pressi del porto e non ha opposto alcuna resistenza.

Nel monolocale, dove il campobellese viveva da solo, furono trovati computer, telefoni cellulari e documenti falsi.

Il boss era sfuggito a un mandato di cattura del 1999 per associazione mafiosa, omicidi e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.