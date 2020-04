Viola la quarantena e se ne va in giro: denunciata una giovane

Una giovane di Sciacca, è stata denunciata, per aver violato la quarantena fiduciaria cui era sottoposta.

La ragazza è stata trovata in giro per la cittadina agrigentina invece di stare in isolamento a casa.

A deferire la giovane sono stati gli agenti del locale Commissariato di Polizia che, in questi giorni, hanno identificata oltre 500 persone. A 29 di queste è stata contestata la violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure atte ad evitare il diffondersi del Covid-19.