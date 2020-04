Decide di trascorrere la notte al mare in una tenda, sanzionato

La tentazione di recarsi al mare e di trascorrere anche la notte sarebbe stata irrefrenabile per un giovane che avrebbe scelto di piantare la sua tenda sulla costa di Ognina, zona balneare a sud di Siracusa. Si era fatto tanti chilometri perché, dalle informazioni fornite dai carabinieri che lo hanno sanzionato, vive in un’altra provincia siciliana ma è legato evidentemente a questa zona di mare del Siracusano.

Oltre alla tenda, aveva con se dei viveri per restare almeno 24 ore ma il suo piano è andato a monte quando sono arrivati i militari del comando provinciale che lo hanno invitato ad andarsene. Non molto distante da Ognina, i carabinieri sono intervenuti a Cassibile, dove sono stati trovati a bordo di una macchina 5 persone, anch’esse destinatarie delle multe legate alla violazione delle misure anti covid19 disposte dalla Presidenza del Consiglio.

“Ad Agnone Bagni, frazione balneare di Augusta, sono state sanzionate cinque persone sorprese nel corso di lavori in un’abitazione privata destinata a residenza estiva.Sono stati inoltre sanzionati un soggetto sorpreso mentre pescava dalla riva ed altri due soggetti che facevano una passeggiata” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.