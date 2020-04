Favara, una 29enne durante una lite prende coltello e minaccia il fratello: arrestati

Domenica movimentata per i Carabinieri di Favara che dopo una segnalazione sono intervenuti presso un’abitazione per una lite in famiglia. Durante la lite, i militari hanno cercato di calmare gli animi tra i due fratelli, ma ad un certo punto la sorella di 29 anni, ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliata contro il fratello, di 26 anni, arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri dopo che era fuggito ad un posto di blocco.

I carabinieri sono riusciti a disarmare la donna, ma durante la colluttazione uno dei militari è rimasto ferito ad una spalla.

Entrambi i fratelli o sono finiti in manette per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale; la donna è stata anche denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per tentata lesioni personale aggravate. si è svolta l’udienza di convalida; il giudice monocratico Alfonso Pinto ha convalidato l’arresto e, accogliendo la richiesta del Vpo Roberto Gambina ha disposto per entrambi gli indagati, difesi dall’Avvocato Salvatore Pennica, l’obbligo di dimora.

La prossima udienza è fissata per il 9 luglio.