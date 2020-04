Pasti caldi per i bisognosi di Licata, Galanti e Montana a lavoro insieme ai volontari

A Licata la solidarietà raddoppia! Il sindaco Pino Galanti ed il vice Antonio Montana, hanno trascorso la domenica insieme ai volontari per preparare ben 70 pasti caldi per i bisognosi.

“I licatesi continuano a dimostrare – è il commento di sindaco e vice sindaco – di avere un grande cuore. La preparazione dei pasti caldi rappresenta un modo per far trascorrere il giorno di festa in serenità a chi vive un momento di grande difficoltà economica, al tempo del Coronavirus. Nessuno, tra i dipendenti comunali della Protezione Civile e le associazioni di volontariato, malgrado il gran lavoro che fanno ormai da 40 giorni, si è tirato indietro. Grazie a tutti! Uniti ce la faremo”.

“Ringraziamo i titolari di “Villa Damanti” per avere messo a disposizione le cucine dell’hotel, il catering Chapeau ed il Panificio Noemi, i dipendenti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile, i volontari di Croce Rossa Italiana e Guardia Costiera Ausiliaria, per avere preparato i pasti caldi che sono stati distribuiti alle famiglie bisognose individuate dai Servizi Sociali del Comune”, hanno concluso il sindaco Galanti e il vice Montana.