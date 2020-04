Boccata d’ossigeno per gli ex lavoratori Fortè, arriva la cassa integrazione

Arriva la cassa integrazione per gli ex lavoratori Fortè. Una boccata d’ossigeno in un momento drammatico come questo. Lo rende noto il deputato alla M5S Camera Antonio Lombardo, alla notizia della firma da parte del Ministero del Lavoro del decreto che autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti “Meridi srl”, azienda, a marchio Fortè, con decorrenza dal 9 gennaio 2020 per la durata di 12 mesi.

“Auspichiamo – dice Lombardo – che i tempi di erogazione delle somme relative da parte dell’Inps siano i più stretti possibile per evitare ulteriori disagi a soggetti già messi a dura prova dalle vicende aziendali”.

A gennaio era arrivato il via libera all’amministrazione straordinaria per il gruppo Meridi titolare del marchio Fortè e di tutti i supermercati del gruppo. Il Tribunale di Catania ha ammesso all’amministrazione straordinaria per i grandi gruppi industriali in crisi l’azienda dell’ex patron del Calcio Catania Antonino Pulvirenti che controlla oltre 90 punti vendita dei supermercati Forte in Sicilia con circa 500 dipendenti. I giudici nel provvedimento hanno nominato anche tre commissari. La Procura si era opposta, e i legali dei creditori si erano associati, alla richiesta avanzata dalla società. Era un passo fondamentale per far ottenere ai lavoratori la cassa integrazione.