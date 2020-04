Campobello di Licata, assunzione al Comune per mobilità volontaria esterna

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato per istruttore contabile al Comune di Campobello di Licata. La Giunta municipale, sotto la presidenza del sindaco Giovanni Gioacchino Picone, ha deliberato l’immissione a ruolo, mediante cessione del contratto individuale di lavoro, a seguito di mobilità volontaria esterna, di Maurizio Miceli, proveniente dall’Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (Ipab) ”Casa di ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù”, a copertura di un posto vacante di istruttore contabile, categoria C1. L’immissione a ruolo ricorrerà in questo mese di aprile, previa stipula del contratto individuale di lavoro.

Giovanni Blanda