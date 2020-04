Covid-19 e autismo, Di Nolfo: “non abbandoniamo le famiglie”

“In Italia, un bambino su 77 presenta il disturbo dello spettro autistico.

La sospensione delle terapie riabilitative, della frequenza scolastica, delle varie attività di sostegno didattico e psicologico, ha causato inevitabilmente una condizione di drammatico isolamento nei soggetti affetti da tale disturbo”, cosi la coordinatrice Provinciale Forza Italia Giovani Agrigento Lilly Di Nolfo.

“Un isolamento nell’isolamento. Le restrizioni – legittime- disposte per fronteggiare la diffusione del covid-19 e la conseguente interruzione dei percorsi educativi, hanno fatto ricadere l’intero carico assistenziale sulle sole spalle delle famiglie, che devono fronteggiare la difficile gestione di una delicata routine quotidiana.La disabilità dello spettro autistico non permette la corretta esecuzione della didattica a distanza che, purtroppo, risulta in questi casi difficilmente fruibile e rischia di compromettere o addirittura vanificare i risultati raggiunti dai bambini o ragazzi che seguono le attività riabilitative.E’ bene rammentare che l’estremo disagio dovuto al repentino cambiamento ambientale ed abitudinale può favorire l’incremento di condotte aggressive verso sé stessi e gli altri e, in alcuni casi, l’insorgere di disturbi psichiatrici. Dall’emergenza covid-19 derivano importanti ricadute sociali e preciso dovere istituzionale è quello di volgere una concreta tutela nei confronti di tutti quei soggetti maggiormente vulnerabili. Auspico, conclude Di Nolfo, che le istituzioni socio-sanitarie possano attuare immediati e tempestivi provvedimenti al fine di garantire le prestazioni presso i centri di riabilitazione o, in alternativa, assistenza domiciliare individualizzata così da riprendere le consuete attività e prevenire la comparsa di emergenze comportamentali”.