Favara, all’Istituto “Falcone Borsellino” seminario del sociologo Francesco Pira su “Emozioni e Amicizie sui social, opportunità e rischi”

“Emozioni ed amicizie sui social tra opportunità e rischi”. E’ questo il tema dell’incontro, che si svolgerà con le modalità della didattica a distanza, che vedrà ospite del nostro istituto il prof. Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione dell’Università degli Studi di Messina mercoledì 22 aprile alle ore 9.00. Il Prof. Pira incontrerà nell’aula virtuale tutti gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado su un tema particolare proprio nel periodo di quarantena, dove l’uso dei social è diffuso e dove le emozioni e le amicizie viaggiano tra social, gruppi, videochiamate e chat. “La scuola non si è mai fermata e prosegue le attività -ci dice la Dirigente Scolastico Carmela Sgarioto- anche a distanza. Ringraziamo il Prof. Pira per aver accolto il nostro invito ad incontrare, anche via web, i nostri ragazzi su una tematica attualissima”. L’incontro si svolge in collaborazione con l’associazione “Generazioni consapevoli”.

