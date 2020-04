Furto di gioielli per 40mila euro: ladri incastrati dalle telecamere

I poliziotti della Squadra mobile di Caltanissetta e del Commissariato di Gela hanno arrestato C.M., 23 anni, e M.S.R., 38 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, in carcere per il primo e agli arresti domiciliari per il secondo, emessa dal gip di Gela, su richiesta della Procura. Entrambi sono accusati di furto aggravato in concorso e il 38enne anche di ricettazione.

Le indagini sono scattate dopo il furto messo a segno lo scorso 14 gennaio in una gioielleria nello storico Palazzo Mattina, in corso Vittorio Emanuele a Gela. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dagli investigatori, i due, dopo essersi intrufolati nell’edificio, mandarono in frantumi i vetri antisfondamento del portone del negozio e di una delle vetrine espositive, portando via gioielli per un valore complessivo di circa 40.000 euro. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della gioielleria e degli impianti cittadini gli agenti sono riusciti a individuare l’auto utilizzata dai ladri e a ricostruire gran parte dell’itinerario percorso, comprese le soste prima e dopo il furto. I tabulati telefonici, dai quali sono stati verificati gli spostamenti dei due indagati fra le 3 e le 5 del mattino, esattamente in corrispondenza con l’orario del furto, e altri riscontri hanno permesso di risalire al 23enne e al 38enne. Per entrambi sono così scattate le manette.