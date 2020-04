Sequestro di persona e violenza sessuale ad anziana 83enne, arrestato 31enne

Era destinatario di un mandato di cattura internazionale un uomo di 31 anni, rumeno, che, secondo i carabinieri, si era rifugiato a Rosolini per sfuggire alle autorità del suo paese di origine. L’uomo, bloccato ed arrestato dai militari, è accusato di sequestro di persona, rapina e violenza sessuale ai danni di una pensionata di 83 anni. I fatti sarebbero stati commessi nel 2018 in Romania ma il trentunenne avrebbe pensato di scappare dal suo paese e rifugiarsi in un posto dove riteneva nessuno avrebbe mai potuto trovarlo.

Invece, è incappato in un controllo dei carabinieri, a Rosolini, che lo hanno trovato a passeggio per le vie del Comune della provincia sud di Siracusa. E’ bastato digitare il nome del rumeno sul terminale delle forze dell’ordine affinché saltasse fuori quel mandato di cattura. “Gli accordi sulla cooperazione giudiziaria internazionale permettono alle forze di polizia di tutta l’Unione europea di collaborare in modo particolarmente efficace come in questo caso, in cui il ricercato è stato facilmente riconosciuto e dichiarato in arresto, per essere estradato entro poche settimane” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

I carabinieri, che hanno bloccato il trentunenne nell’ambito dei controlli sulle misure anti Covid19 hanno sanzionato numerose persone.