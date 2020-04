A Santa Elisabetta arriva la banda ultralarga

Santa Elisabetta è tra i 66 Comuni siciliani dove TIM ha collaudato e reso disponibile lo sviluppo della banda ultralarga nell’isola, avviando un importante piano che già da oggi rende possibile i collegamenti in fibra ottica nelle “aree bianche” di diversi comuni distribuiti sull’intero territorio regionale, operativi progressivamente nel corso delle prossime settimane, attraverso l’accensione degli armadi stradali collegati alla rete FTTC (Fiber to the cabinet).

L’attivazione della fibra ottica consentirà di rendere disponbili a cittadini, imprese e alla pubblica amministrazone i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps in modo da soddisfare la crescente domanda di connettività di queste aree, anche nell’ottica di sostenere lo smart working e la didattica online.

“Un grande passo avanti verso il futuro, commenta il Sindaco Mimmo Gueli. Un progetto al quale l’amministrazione ha creduto e su cui ha convintamente puntato, che abilita il nostro piccolo paese in prospettiva ai servizi digitali che caratterizzano la “città intelligente” e globalizzata che si completerà prestissimo con il resto dell’infrastruttura pubblica a banda ultra larga già installata da open fiber anch’essa in corso di collaudo.

Da oggi, aggiunge Gueli, imprese, esercenti e i professionisti potranno accedere al mondo delle soluzioni ottimizzate professionali, alla videosorveglianza in HD e ai servizi di cloud computing aziendali.

Quanti interessati possono contattare l’operatore prescelto sul mercato libero e contrattualizzare il nuovo servizio”.