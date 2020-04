Canicattì, evade più volte dai domiciliari: arrestata 25enne

A Canicattì gli agenti di Polizia del locale commissariato hanno arrestato per evasione una donna di 25 anni, attualmente sottoposta agli arresti domiciliari. Era già evasa dalla propria abitazione giorno 15 aprile e veniva prontamente arrestata.

In sede di convalida dell’arresto, quando cioè avrebbe dovuto comparire per la celebrazione del processo con rito direttissimo, l’imputata evadeva nuovamente, risultando irreperibile ed assente ai controlli del Commissariato, ma veniva di nuovo rintracciata, il 20 aprile, lungo la principale via cittadina ed arrestata dagli uomini del Commissariato e dunque, ricondotta agli arresti domiciliari.

Tuttavia, ancora una volta, la donna, inosservante della misura cautelare impostale, riusciva ad eludere i controlli ed evadeva un’altra volta, veniva rintracciata il 21 u.s., arrestata nuovamente e condotta presso la camera di sicurezza del commissariato, a disposizione dell’A.G. competente. In data odierna, a seguito di udienza di convalida, il Giudice disponeva la sottoposizione della stessa alla misura cautelare degli arresti domiciliari.