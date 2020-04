Da Acoset niente mora in bolletta, Ciancio (M5S): “Segnale di elasticità, lo facciano anche gli altri gestori del servizio idrico”

“Soddisfatta per la decisione di Acoset Spa di eliminare la mora per chi pagherà in ritardo la bolletta dell’acqua del primo trimestre, mi auguro la stessa scelta sia compiuta dalle società che gestiscono il servizio idrico in Sicilia. Un piccolo segnale di solidarietà ed elasticità in un momento drammatico nel quale tutti devono fare la propria parte”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Gianina Ciancio, che proprio qualche giorno fa aveva inviato una nota ad Acoset, gestore del servizio idrico in provincia di Catania, per chiedere la sospensione delle bollette in questo periodo di emergenza. “La società non può sospendere del tutto i pagamenti – riferisce la deputata – ma ringrazio ugualmente il presidente Di Gloria che si è dimostrato disponibile, sia procedendo alla sospensione totale dei distacchi per morosità, che eliminando gli interessi di mora a carico di chi pagherà in ritardo, sgravando così i cittadini di costi aggiuntivi”.

