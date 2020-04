La Fondazione “Agireinsieme” dona generi alla Protezione Civile per le famiglie bisognose

Un nuovo quantitativo di generi alimentari a lunga conservazione è stato consegnato dal responsabile della Fondazione “Agireinsieme” al Gruppo di Protezione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Un ulteriore gesto di solidarietà che permetterà allo staff della Protezione civile di destinare questi beni ai Comuni che ne hanno già fatto richiesta per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Nei prossimi giorni saranno effettuate le consegne.

Per l’occasione lo staff di Protezione Civile coordinato dal funzionario dr. Marzio Tuttolomondo ha rivolto un sentito ringraziamento alla Fondazione “Agireinsieme” e all’Associazione dei Dipendenti “Paolo Palmisano” del Libero Consorzio per aver contribuito con le loro donazioni ad alleviare le sofferenze economiche di molte famiglie della provincia, e ai volontari delle associazioni di protezione civile che si sono prodigati per permettere la distribuzione dei beni di prima necessità ai vari Centri Operativi Comunali.Rimane attivo il numero telefonico per le emergenze: 3336141869 dell’Ufficio di Protezione Civile, al quale possono rivolgersi tutti coloro che vorranno effettuare le ulteriori, auspicate donazioni (solo beni di prima necessità, sopratutto prodotti alimentari non deperibili).