La Protezione Civile del Libero Consorzio consegna beni di prima necessità al Comune di Canicattì

Altra giornata di intenso lavoro per il COC Protezione Civile che ha ricevuto i beni di prima necessità consegnati dalla Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Ad informare di tale iniziativa è l’assessore con delega alla Protezione Civile, Rosa Maria Corbo. Le derrate alimentari sono destinate alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. I beni sono stati donati sabato scorso dalla Fondazione “Agireinsieme” al Gruppo di Protezione Civile, che si è subito attivato per consegnarli ai sindaci che ne avevano fatto richiesta.

Oltre a beni non deperibili ci sono anche verdure fresche.