Lega “Regione favorisca accesso a fondo rotazione. Snelire procedure e quadro normativo”

“Il sistema pensato per estendere gli ammortizzatori sociali a tutte

le imprese artigiane va perfezionato. Prevedere un fondo di rotazione

che consenta di sanare gli arretrati non corrisposti ai fondi

bilaterali ai quali le imprese dovranno aderire non sembra infatti,

per le più piccole realtà in termini di fatturato, null’altro che

ritardare il problema, dato che dovrebbero in seguito restituire le

somme anticipate”.

A sottolinearlo, il capogruppo della Lega all’Ars Antonio Catalfamo:

“In altri termini – osserva – un’ampia fascia di imprese artigiane,

quelle più piccole e quelle con un fatturato ed una effet-tiva

produzione di reddito estremamente limitati, rischia di rimanere del

tutto esposta agli effetti devastanti dell’emergenza in corso”.

“La Regione – prosegue il capogruppo leghista – adotti un sistema

flessibile, che tenga conto delle diverse realtà e delle diverse

esigenze e favorisca l’accesso di tutti al Fondo di rotazione,

eventualmente prevedendo esenzioni dall’obbligo di restituzione del

contributo per quelle che hanno una filiera produttiva o operativa

particolarmente corta o che hanno un fatturato esiguo”.

“Nessuno – conclude Catalfamo – in questa fase così critica può

rimanere escluso dagli aiuti che le istituzioni stanno approntando. Se

servono provvedimenti legislativi, la Lega è pronta a sostenerli in

ogni sede, purché si faccia presto”.

Gli fa eco il segretario regionale della Lega, Stefano Candiani: “Il

sostegno economico è importante – sottolinea – ma insieme a questo

occorre anche un vigoroso cambio del quadro normativo per facilitare

l’accesso al credito e di responsabilizzazione ri-spetto a chi deve

spender le risorse: controlli ex post piuttosto che agonie trascinate

per mesi per poter ottenere un timbro e un finanziamento, come

purtroppo accade oggi.

“Questo – aggiunge – può valere per le imprese artigiane, ma anche per

tutte le altre”: nei giorni scorsi, ad esempio, Confagricoltura ha

lamentato, in una riunione che abbiamo tenuto insieme in

videoconferenza, che si attendono ancora i pagamenti dei premi in

agricoltura dal 2017, bloccati fra Agea e assessorato regionale: ecco,

queste situazioni non possono esistere per rischiano di mettere in

ginocchio interi comparti. Occorre per questo cambiare le regole e

snellire le procedure”.